Ischia, picchia i genitori e la sorella per i soldi della droga: arrestato 25enne

È successo a Ischia, da tempo un ragazzo di 25 anni già noto alle forze dell’ordine minacciava, picchiava e maltrattava i suoi genitori e la sorella di soli 13 anni. Il motivo? Pretendeva da loro il denaro utile a comprare la droga. La madre del ragazzo, stanca di subire i maltrattamenti del figlio, ha trovato il coraggio di recarsi in caserma per denunciare il figlio.

Ai carabinieri la donna ha confessato che le vessazioni, le minacce i maltrattamenti e le lesioni da parte del figlio nei loro confronti andavano avanti ormai da dieci anni. Tutto ciò per costringerli ad assecondare le sue piccole richieste di denaro, solitamente tra i 5 e i 20 euro. La madre del ragazzo ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine dopo l’ennesimo episodio di violenza, nel quale è rimasta coinvolta anche la figlia 13enne. Il 25enne non riusciva a mantenere il controllo quando i suoi genitori si rifiutavano di dargli il denaro per comprare la droga, iniziava infatti ad insultarli, minacciarli e picchiarli.

In seguito alle dovute indagini, i carabinieri si sono recati sul luogo delle varie aggressioni avvenute all’interno dell’abitazione della famiglia a Ischia. Giunti sul posto gli agenti hanno arrestato il 25enne per i reati di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Dopo l’arresto il ragazzo è stato portato nel carcere di Poggioreale. I suoi genitori e la sorella potranno finalmente smettere di avere paura di essere maltrattati e picchiati.