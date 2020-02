Roma, picchia e minaccia l’anziana madre per soldi: 49enne arrestato

È successo nella mattinata di oggi 14 febbraio a Roma, da anni un uomo di 49 anni picchiava e maltrattava l’anziana madre di 86 anni. Il motivo? Pretendeva da lei i soldi per aquistare la droga. La vittima, gravemente invalida, da anni subiva i maltrattamenti del figlio violento. Ogni volta che l’86enne si rifiutava di assecondare le continue richieste di denaro del figlio lui andava su tutte le furie. In preda all’ira danneggiava mobili e oggetti dell’appartamento in cui vivevano insieme, in diverse occasioni l’ha anche minacciata di morte con un coltello.

Più volte è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, allarmate dall’anziana donna, all’interno del loro appartamento a Roma. Gli agenti durante uno degli interventi hanno sequestrano al 49enne un grosso coltello, usato dall’uomo per minacciare la madre. Nonostante i diversi interventi da parte dei carabinieri, l’uomo continuava a maltrattare la madre e a rubarle i soldi della pensione contro la sua volontà.

Stanca di subire i continui maltrattamenti e di vivere nel terrore, la donna ha allarmato ancora le forze dell’ordine. Dopo aver svolto le dovute indagini, i carabinieri hanno accertato il comportamento violento dell’uomo ai danni dell’anziana madre. Il 49enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti, porto abusivo di coltello ed estorsione.