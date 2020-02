Mentana, minaccia la madre con un coltello per soldi: arrestato 30enne

È successo a Mentana, comune della città di Roma. Un uomo di 30 anni di origine romena è finito in ospedale dopo aver danneggiato un locale. In preda ad un attacco d’ira ha iniziato a rompere bicchieri, sedie e altri oggetti. Il proprietario del locale ha subito chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti lo hanno accompagnato all’ospedale per farlo sottoporre a dei controlli sul suo stato psicofisico. Dopo alcuni accertamenti medici l’uomo è stato dimesso ed è tornato a casa, un appartamento in cui vive con la madre.

Non appena è tornato a casa, l’uomo ha sfogato la sua rabbia contro la madre. Dopo aver impugnato un coltello da cucina ha minacciato di morte la madre se non avesse assecondato le sue richieste di denaro. Il tempestivo intervento dei carabinieri di Mentana sul luogo della violenta vicenda ha fortunatamente evitato che la situazione si trasformasse in una vera tragedia. Giunti all’interno dell’abitazione gli agenti hanno subito bloccato il 30enne e messo in salvo la vittima.

L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo l’arresto il figlio violento della vittima è stato portato del carcere di Rebibbia. La madre potrà finalmente tornare a vivere tranquillamente la sua vita, senza avere più paura degli improvvisi scatti d’ira del figlio.