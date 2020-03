Casal Palocco, calci e pugni al padre dopo una lite: 19enne in manette

Ennesimo episodio di violenza, questa volta nella zona Casal Palocco di Roma. La violenta vicenda si è svolta intorno alle 10 del mattino di ieri, 23 marzo 2020, all’interno di un appartamento situato in via Monsignor Pini. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un ragazzo di 19 anni si è scagliato con violenza contro il padre. Il motivo? L’uomo, dopo aver visto il figlio sulla sua auto, lo ha bloccato per non farlo uscire dal momento che avrebbe violato i divieti previsti per l’emergenza Coronavirus.

In preda alla furia il 19enne ha prima chiesto al padre di prestargli dei soldi dopodiché ha iniziato a colpirlo con calci e pugni. Immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta nella zona Casal Palocco di Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato i due buttati a terra, il ragazzo era sopra il padre, lo stava ancora aggredendo. I poliziotti lo hanno subito bloccato, hanno così evitato che la situazione degenerasse maggiormente.

Alcuni familiari hanno raccontato che non era la prima volta che il ragazzo manifestava comportamenti violenti contro il padre e contro altri componenti della famiglia. In più occasioni il 19enne era stato denunciato dopo aver aggredito i suoi familiari. I poliziotti dopo aver bloccato il ragazzo lo hanno arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo l’arresto per il 19enne si sono aperte le porte del carcere Regina Coeli.