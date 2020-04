Roma, aggredisce la compagna davanti alla nipote di 4 anni: arrestato

Ennesimo caso di violenza sulla donne, questa volta l’episodio si è svolto a Tor Bella Monaca, una nota frazione di Roma. La violenta vicenda si è svolta pochi giorni fa all’interno di un’abitazione situata in via Aspertini. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi, un uomo romano di 49 anni si è scagliato con violenza contro la compagna. L’uomo l’ha minacciata e strattonata, poi le ha strappato la catenina che aveva al collo e ha iniziato a picchiarla.

La vittima, durante un momento di distrazione del compagno, ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. L’uomo si è subito dato alla fuga non appena ha capito che la compagna aveva chiamato la polizia. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta nella frazione di Roma, Tor Bella Monaca. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia, gli agenti hanno trovato la vittima terrorizzata e in lacrime, sul volto aveva evidenti ecchimosi causati dalle percosse del compagno.

Ai poliziotti la donna ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno violento. Anche quando lei era a terra l’uomo ha continuato a colpirla con calci e pugni su tutto il corpo. Ad assistere alla scena di violenza la nipote di 4 anni, era in casa con loro quando è avvenuta l’aggressione. La vittima è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo essere stata picchiata dal compagno. Dopo averla visitata e medicata, i medici hanno stimato una prognosi di 10 giorni. Anche il 49enne si è presentato al pronto soccorso, i poliziotti dopo averlo identificato lo hanno arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni dolose.