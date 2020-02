Niardo, colpisce la compagna con calci e pugni fuori dal bar: arrestato

È successo a Niardo, in provincia di Brescia. Dopo mesi di maltrattamenti è finalmente finito l’incubo di una donna di 38 anni, picchiata con violenza dal compagno violento di 52 anni da quando i due avevano iniziato a conviere. L’uomo faceva spesso abuso di alcool, ogni volta che beveva e si ubriacava sfogava la sua rabbia e la sua frustrazione contro la sua compagna.

L’ultimo episodio di violenza si è svolto davanti ad un bar a Niardo. L’uomo completamento ubriaco e in preda all’ira ha iniziato a colpire la compagna con calci e pugni, ferendola in diverse parti del corpo. Stanca di subire i continui maltrattamenti del 52enne, la vittima ha trovato il coraggio di recarsi in caserma per denunciare il comportamento violento dell’uomo. Ai carabinieri la donna ha raccontato che i maltrattamentoi andavano avanti ormai da mesi ed erano diventati sempre più ricorrenti, la picchiava quasi ogni giorno. Il 52enne era già noto alle forze dell’ordine, tra le varie cose era anche indagato in stato di libertà per maltrattamenti.

Quando la donna si è recata dai carabinieri per denunciare il compagno, sul suo volto e sul corpo erano ancora evidenti i segni di violenza causati dalle percosse del 52enne. La 38enne dopo aver lasciato e denunciato il compagno violento potrà finalemente rifarsi una vita senza vivere più nel terrore. In seguito alle dovute indagini, i carabinieri hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.