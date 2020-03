Colleferro, picchia la compagna fino a farla svenire: 54enne in manette

È successo pochi giorni fa a Colleferro, comune della città di Roma. Un uomo di 54 anni originario di Segni, in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi, ha aggredito per l’ennesima volta la compagna, una donna di 48 anni. Stanca di subire i continui maltrattamenti del compagno violento, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta a Colleferro. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia, gli agenti hanno trovato tutto in disordine, la donna era sdraiata sul pavimento priva di sensi. I carabinieri hanno bloccato il 54enne, la donna è stata invece trasportata d’urgenza in ospedale. Dopo averla visitata e medicata, i medici le hanno riscontrato un trauma cranico e un trauma alla mano sinistra. La sua prognosi è di dieci giorni.

Agli agenti la 48enne ha ammesso che non era la prima volta che il compagno violento la picchiava. Da circa sette mesi l’uomo oltre a picchiarla la minacciava e insultava, le aggressioni non erano quindi solo fisiche ma anche verbali. Il 54enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato portato nel carcere di Velletri.