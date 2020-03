San Donato, pugni in faccia alla compagna dopo una lite: arrestato 31enne

La violenta aggressione si è svolta nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2020 a San Donato Milanese, comune della città di Milano. Dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 31 anni peruviano ha aggredito con violenza la sua compagna, una donna di 49 anni anche lei peruviana. L’uomo era completamente ubriaco, quando hanno iniziato a litigare ha sfogato la sua rabbia contro la sua convivente.

In seguito ad una segnalazioni di aiuto, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta nella notte a San Donato Milanese. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia, gli agenti hanno trovato il 31enne visibilmente agitato e ubriaco. I carabinieri l’hanno subito bloccato e hanno prestato i primi soccorsi alla vittima. La donna aveva sul volto e sul corpo evidenti segni di violenza, il compagno l’aveva anche colpita con diversi pugni in faccia.

La vittima è stata subito accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite dal compagno violento. Ai carabinieri la 49enne ha confessato che non era la prima volta che l’uomo la picchiava. Da mesi subiva violenze fisiche e psicologiche da parte sua. Il 31enne è stato arrestato dai carabinieri con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere San Vittore.