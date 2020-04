Vigne Nuove, picchia e minaccia la compagna davanti alla figlia: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di mercoledì, 15 aprile 2020, nella zona Vigne Nuove di Roma. Dopo una lite scoppiata per futili motivi all’interno del loro appartamento, un uomo ha picchiato per l’ennesima volta la compagna, nonostante in casa ci fosse anche la figlia piccola. Le urla e le richieste di aiuto della vittima hanno spaventato non poco i vicini di casa. Sono stati infatti loro a chiamare le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione di violenta lite in famiglia, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta mercoledì pomeriggio a Vigne Nuove. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia hanno trovato la donna in lacrime, era terrorizzata. Sul viso e sulle braccia la vittima presentava evidenti segni della violenza appena subita. Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, al contrario ha continuato a minacciare la compagna con queste parole: “Vattene via che ti ammazzo“. La figlia piccola della coppia ha assistito alla scena di violenza e alle minacce.

La donna è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse del compagno violento. Ai poliziotti ha raccontato che non era la prima volta che l’uomo la picchiava. I maltrattamenti e le minacce andavano avanti da tempo. L’uomo è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopodiché è stato portato in carcere.