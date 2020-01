Milano, torna a casa ubriaco e picchia la mogie: 43enne arrestato

È successo nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio a Milano, all’interno di un appartamento situato in zona Affori. Tornato a casa completamente ubriaco, un uomo di 43 anni originario dell Sri Lanka ha iniziato ad insultare la moglie dopodiché l’ha picchiata con violenza. La vittima, una donna di 34 anni anche lei originaria dello Sri Lanka, ha approfittato di un momento di distrazione del marito per scappare di casa, si è nascosta a casa di alcuni vicini di casa e ha chiamato le forze dell’ordine.

In seguito alla richiesta di aiuto della donna, i carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda avvenuta a Milano. Gli agenti non sono riusciti subito a fare irruzione all’interno dell’appartamento della coppia, l’uomo ha infatti provato a chiudersi in casa per sfuggire alle forze dell’ordine. Il 43enne si è però arreso quando sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo con le gravi accuse di lesioni personale e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Dopo l’arresto il 43enne è stato portato nel carcere di San Vittore. La vittima è stata invece portata all’ospedale Niguarda per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. Dopo averla visitata e medicata i medici l’hanno dimessa con una prognosi di dieci giorni. Agli agenti la donna ha confessato che non era la prima volta che il marito la picchiava, fino ad ora però non aveva trovato il coraggio di denunciarlo.