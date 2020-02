Milano, aggredisce i genitori e li rapina: arrestato figlio violento

È successo nella mattinata di oggi, giovedì 13 febbraio a Trezzano sul Naviglio, comune della città di Milano. Un uomo di 41 anni in preda all’ira si è scagliato contro i suoi genitori, li ha aggrediti sia fisicamente che verbalmente. Il motivo? Aveva chiesto alla madre di dargli 10 euro, la donna si è però rifiutata di assecondare la sua ennesima richiesta di denaro.

Accecato dalla rabbia l’uomo ha rubato alla madre un costoso Rolex, ha poi insultato, minacciato e pichiato il padre. La violenta vicenda avvenuta stamattina a Milano si è conclusa con l’arrivo delle forze dell’ordine. Giunti sul posto hanno trovato il 41enne ancora in evidente stato di agitazione mentre continuava ad inveire contro gli anziani genitori. Ai carbinieri i due coniugi hanno svelato che non era la prima volta che il figlio diventava violento nei loro confronti a causa della sua tossicodipenza, loro però non avevano mai avuto il coraggio di denunciarlo.

Gli agenti dopo aver bloccato l’uomo lo hanno arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e rapina. Dopo l’arresto il 41enne è stato portato nel carcere di San Vittore. I genitori dell’uomo dopo l’aggressione sono stati invece portati in ospedale per ricevere le cure necessarie. I medici, dopo averli visitati e medicati, li hanno dimessi con prognosi di 15 e 20 giorni. I due potranno tornare a vivere serenamente la loro vita.