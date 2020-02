Piove di Sacco, accoltella la compagna davanti al figlio: 33enne in manette

La violenta aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio a Piove di Sacco, in provincia di Padova. In seguito ad una lite furiosa scoppiata tra le mura domestiche, un uomo cinese di 33 anni ha aggredito con violenza la compagna, una sua connazionale di 35 anni. In casa con loro c’era anche il figlio 11enne della donna, in preda alla paura si è ritrovato ad assistere all’episodio di violenza.

I due hanno iniziato a litigare durante la notte, ben presto la situazione è degenerata. In preda ad un attaccoo d’ira l’uomo ha preso un coltello da cucina e ha aggredito la compagna ferendola al braccio. L’uomo viveva da poco insieme alla compagna e a suo figlio, la vittima non poteva di certo immaginare che l’uomo che amava sarebbe potuto diventare così pericoloso.

In seguito all’aggressione avvenuta a Piove di Sacco, tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza sul luogo della violenta vicenda. La 35enne è stata subito portata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo che il compagno violento l’ha ferita al braccio con una coltellata. Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita. Intanto, il 33enne è stato bloccato e arrestato dai carabinieri con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali volontarie.