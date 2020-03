Artena, colpisce la cugina con un vaso dopo una lite: 54enne in manette

È successo ad Artena, comune della città di Roma. Un uomo del posto di 54 anni, dopo aver bevuto un po’ troppo, ha litigato con alcuni suoi familiari all’interno del suo appartamento. Una lite scoppiata per futili motivi ma che si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. In preda alla furia l’uomo durante la lite ha lanciato un vaso e ha colpito la cugina 37enne. Ha poi continuato a lanciare altri oggetti contro i familiari.

In preda alla paura le vittime hanno subito chiamato le forze dell’ordine per mettere fine alla furia del 54enne. In seguito alla loro richiesta di aiuto, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta ad Artena. Giunti all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato l’uomo visibilmente ubriaco e agitato, lo hanno subito bloccato mettendo fine alla lite. La 37enne è stata portata in ospedale per essere medicata dopo che il cugino violento l’ha colpita. I medici hanno giudicato le sue ferite guaribili in 7 giorni.

Dopo aver svolto le dovute indagini, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo più volte aveva picchiato la cugina e la zia 55enne, con le quali viveva. Spesso le minacciava, insultava e le aggrediva sia verbalmente che fisicamente. Gli agenti hanno arrestato il 54enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Velletri.