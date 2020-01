Ladispoli, botte alla compagna e ai figli: 50enne arrestato

È successo a Ladispoli, comune della città di Roma. Un uomo di 50 anni di origine romena ha picchiato per l’ennesima volta la compagna e i loro figli all’interno della loro abitazione, a seguito di una lite scoppiata per futili motivi. Stanca di subire i maltrattamenti e le violenze domestiche del compagno violento, la donna si è rivolta alle forze dell’ordine per chiedere aiuto.

In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri della stazione di Ladispoli sul luogo della violenta vicenda. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo ancora molto agitato. Alla vista dei carabanieri l’uomo non si è affatto calmato, al contrario ha provato ad aggredire anche loro per cercare di impedirgli di entrare in casa. Gli agenti sono riusciti subito a bloccarlo, lo hanno poi ammanettato per evitare che continuasse ad aggredirli.

Il 50enne è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La donna e i suoi figli in seguito all’aggressione sono stati invece portati all’ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi. Dopo l’arresto del padre violento, i suoi figli e l’ormai ex compagna potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita, senza avere più paura di essere maltrattati e picchiati dal 50enne.