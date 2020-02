Riano, ubriaco picchia la moglie e sua figlia: arrestato 43enne

La violenta aggressione è avvenuta a Riano, comune della città di Roma. Un uomo di 43 anni di origine rumena, in seguito ad un litigio scoppiato tra le mura domestiche per futili motivi, ha picchiato con violenza la moglie e la figlia della donna, una ragazzina minorenne. In preda alla puara le due vittime sono riuscite a sfuggire alle violenze e ai maltrattamenti dell’uomo. Dopo essersi chiuse in camera da letto hanno allarmato le forze dell’ordine per mettere fine alla furia del 43enne.

In seguito alla segnalazione ricevuta, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Riano. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato l’uomo ubriaco e molto agitato. Stava ancora urlando contro le due donne. I carabibieri sono riusciti subito a bloccare l’uomo, evitando così che la situazione degenerasse maggiormante. Il 43enne è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia.

Le due vittime sono state invece portate al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. Entrambe, dopo essere state visitate e medicate, sono state dimesse con una prognosi di pochi giorni. Madre e figlia potranno tornare a vivere serenamente la loro vita, senza avere più paura di essere picchiate e maltrattate dal 43enne.