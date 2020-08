Conegliano, picchia per l’ennesima volta la moglie: arrestato 36enne

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da tempo dal marito violento, le aggressioni avvenivano all’interno del loro appartamento a Conegliano, in provincia di Treviso. L’ultimo episodio di violenza si è svolto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto 2020. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi l’uomo di origine indiana di 36 anni ha picchiato per l’ennesima volta la moglie, una donna di 31 anni.

Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento, è stata proprio la vittima ad allarmare le forze dell’ordine per mettere finalmente fine a quello che era diventato per lei un incubo. In seguito alla richiesta di aiuto della vittima, i carabinieri si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Conegliano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna terrorizzata, aveva sul corpo i segni delle percosse subite da marito. L’uomo era invece in evidente stato di agitazione.

Ai carabinieri la 31enne ha confessato che non era la prima volta che il marito la picchiava. I maltrattamenti andavano avanti da tempo ma fino ad ora non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo. La donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’aggressione. I medici dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di 9 giorni. Intanto, il 36enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Santa Bona.