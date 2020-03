Montemurlo, ubriaco picchia la moglie davanti ai figli: arrestato 43enne

La violenta aggressione è avvenuta a Montemurlo, comune della città di Prato, nel pomeriggio di domenica 8 marzo. Proprio nel giorno della festa della donna un uomo di 43 anni del Bangladesh ha picchiato con violenza la moglie 32enne in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche. L’uomo è andato su tutte le furie quando la moglie lo ha rimproverato per essere tornato ancora una volta a casa completamente ubriaco, tra le mani aveva anche una bottiglia di superalcolici.

La vittima non voleva che i figli vedessero il padre in quelle condizioni, per questo lo ha rimproverato. Dopo il rimprovero l’uomo ha però sfogato la sua rabbia contro di lei, picchiandola proprio davanti ai loro tre figli. In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti del marito violento, la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla richiesta di aiuto della vittima, immediato è stato l’intervento dei carabinieri di Montemurlo sul luogo della vicenda. Ad aprire la porta agli agenti è stata la figlia più grande della coppia. La donna era a terra, sul corpo aveva gli evidenti segni della violenza appena subita.

Ai carabinieri la donna ha confessato che non era la prima volta che il marito violento la picchiava, anche davanti ai loro figli e anche quando era incinta. La vittima è stata portata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. I medici hanno giudicato le sue ferite guaribili in 5 giorni. Il 43enne è stato invece arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere della Dogaia.