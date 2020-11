San Giuliano Nuovo, picchia la moglie per mesi: arrestato marito violento

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da mesi dal marito violento tra le mura domestiche, i fatti si sono svolti a San Giuliano Nuovo, comune della città di Alessandria. In seguito all’ennesima lite violenta scoppiata all’interno del loro appartamento, un uomo di nazionalità rumena si è scagliato violentemente contro la moglie.

Non era la prima volta che l’uomo picchiava e minacciava di morte la moglie, spesso anche davanti alla figlia. Lei stanca di subire i ripetuti maltrattamenti del marito e di vivere nel terrore ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta ieri a San Giuliano Nuovo. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna in giardino, era terrorizzata e in lacrime. Il marito si era chiuso in bagno, minacciava di togliersi la vita.

Con non poca fatica i poliziotti sono riusciti a convincere l’uomo a non compiere gesti estremi e ad uscire dal bagno. Agli agenti ha raccontato che la violenta lite con la moglie era scoppiata perché aveva scoperto che l’aveva tradito. In seguito alle dovute indagini è però emerso che quella non era la prima volta che la picchiava. I maltrattamenti andavano infatti avanti da mesi, soprattutto quando l’uomo rientrava a casa ubriaco. Fino ad ora la vittima non aveva trovato il coraggio di denunciarlo, temendo per la propria vita ha però deciso di chiedere aiuto. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie.