Alessandria, si ubriaca da mesi e picchia la moglie: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da mesi dal marito violento, i fatti si sono svolti nei giorni scorsi ad Alessandria. Rientrato a casa ancora una volta ubriaco, l’uomo ha sfogato la sua rabbia contro la moglie dopo una lite scoppiata per futili motivi. In preda alla paura e stanca di subire i continui maltrattamenti del marito, la vittima è scappata di casa per chiedere aiuto in strada.

A soccorrere la donna ci ha pensato la Polizia, era molto spaventata e agitata. La vittima aveva sul volto chiari segni di violenza, un occhio era tumefatto e aveva diversi graffi. Dopo aver tranquillizzato la donna, gli agenti si sono precipitati all’interno della casa della coppia, hanno trovato l’appartamento a soqquadro, sul pavimento c’erano diverse macchie di sangue.

I poliziotti hanno trovato il marito della vittima completamente ubriaco e nudo, era anche insanguinato, probabilmente a ferirlo è stata la moglie per cercare di difendersi dalle percosse. Vedendo gli agenti l’uomo è andato su tutte le furie, ha provato anche ad aggredirli. Dopo averlo bloccato i poliziotti lo hanno portato al pronto soccorso. La donna ha raccontato che i maltrattamenti e le minacce andavano avanti ormai da mesi. Spesso per evitare di essere picchiata era costretta ad andare via di casa, ma fino ad ora non aveva mai trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere aiuto. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie.