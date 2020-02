Guidizzolo, ubriaco picchia e minaccia la moglie: 49enne in manette

Ennesimo caso di violenze domestiche, questa volta la vicenda si è svolta a Guidizzolo, comune della provincia di Mantova in Lombardia. Un uomo disoccupato e alcolizzato di 49 anni di origine marocchina da anni maltrattava, minacciava e picchiava con violenza la moglie. Lei lo aveva più volte denunciato in passato ma questo non è mai servito a fargli cambiare atteggiamento. Il marito violento continuava a picchiarla, anche davanti ai loro figli.

Da tempo il 49enne era disoccupato, oltre a minacciare e picchiare la moglie le prendeva anche i soldi che guadagnava facendo le pulizie in un centro commerciale per comprare alcolici e giocare allo slot machines. Nella giornata di mercoledì l’uomo, completamente ubriaco, ha sfogato ancora una volta la sua rabbia contro la moglie, l’ha anche minacciata di morte con un coltello da cucina. Stanca di subire i continui maltrattamenti fisici e verbali del marito violento, la donna ha allarmato le forze dell’ordine per mettere fine al suo incubo.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Guidizzolo. Giunti sul posto gli agenti hanno subito bloccato l’uomo, ciò ha evitato che la situazione degenerasse maggiormente. Il 49enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti, minacce aggravate e lesioni.