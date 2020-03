Valcamonica, ubriaco picchia la moglie con calci e pugni: arrestato 49enne

La violenta vicenda si è svolta pochi giorni fa a Valcamonica, in provincia di Brescia. Un uomo indiano di 49 anni, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, ha aggredito per l’ennesima volta la moglie, sua connazionale di 40 anni. L’uomo era completamente ubriaco, su tutte le furie ha sfogato la sua rabbia contro la donna.

Ad assistere alla scena di violenza anche i tre figli della coppia di 9, 11 e 22 anni. Da tempo la vittima subiva i maltrattamenti del marito violento, non si era però mai rivolta alle forze dell’ordine e non si era mai recata in ospedale per farsi curare. Nonostante il suo silenzio, le forze dell’ordine erano comunque a conoscenza delle percosse e della delicata situazione familiare, probabilmente erano stati i vicini di casa a segnalare i maltrattamenti. L’uomo da tempo aveva problemi di alcolismo, picchiava la moglie soprattutto quando era ubriaco. Il suo comportamento violento nell’ultimo periodo era peggiorato.

Durante l’ultimo episodio di violenza, l’uomo ha picchiato con violenza la moglie colpendola con calci e pugni. Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento, la 40enne ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Valcamonica. Il 49enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.