Lorenteggio: 47enne accoltella la moglie alla gola, poi tenta il suicidio

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di lunedì 23 marzo 2020 a Lorenteggio, un quartiere di Milano. Un’accesa e violenta lite è scoppiata tra moglie e marito all’interno del loro appartamento, entrambi sono cittadini dominicani. L’uomo, un 47enne, dall’aggressione verbale è passato presto all’aggressione fisica. Dopo aver impugnato un coltello da cucina ha aggredito violentemente la moglie alla gola. Subito dopo l’uomo ha provato a togliersi la vita con la stessa arma.

Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento della coppia, alcuni vicini di casa si sono spaventati e hanno allarmato le forze dell’ordine e il 118. Quando i medici sono arrivati sul luogo della drammatica vicenda avvenuta a Lorenteggio, hanno trovato moglie e marito distesi a terra in una pozza di sangue. Entrambi avevano diverse ferite da taglio. La donna, una 43enne, è stata portata d’urgenza all’ospedale Niguarda. Dopo averla visitata e medicata i medici le hanno riscontrato 40 giorni di prognosi. Il 47enne è stato invece portato al Policlinico, aveva una profonda ferita alla gola.

L’uomo è stato denunciato per il reato di tentato omicidio. In ospedale i medici si sono accorti che era affetto da polmonite, per questo hanno deciso di fargli il tampone per il Coronavirus. In attesa del risultato del test gli agenti che hanno avuto contatti con il 47enne sono stati sospesi dal servizio per precauzione.