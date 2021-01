Torino, insulti e schiaffi alla moglie davanti ai figli: arrestato marito violento

La violenta aggressione si è svolta nel quartiere Nizza-Millefonti di Torino. Dopo l’ennesima lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo violento si è scagliato contro la moglie. Ad assistere all’episodio di violenza domestica anche i figli minorenni della coppia, di età compresa tra i 5 e i 7 anni di età.

L’uomo ha prima insultato la moglie, poi l’ha colpita con violenti schiaffi. Dopo aver sentito le disperate urla e le richieste di aiuto della vittima, i vicini di casa della coppia si sono preoccupati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine per evitare che la vicenda si trasformasse in una vera e propria tragedia. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento dei carabinieri nel luogo in cui si è svolta l’aggressione a Torino.

Giunti all’interno dell’abitazione, situata nel quartiere Nizza-Millefonti, gli agenti hanno trovato la donna terrorizzata e in lacrime. Sul volto aveva gli evidenti segni delle percosse subite, anche i figli piccoli della coppia erano molto spaventati. Agli agenti la donna ha confessato che non era la prima volta che il marito violento la picchiava, i maltrattamenti andavano avanti ormai da mesi. L’uomo è stato quindi arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia.