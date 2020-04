Fondi, picchia la moglie nel giorno di Pasqua: 39enne in manette

L’ennesimo episodio di violenza si è svolto proprio nel giorno di Pasqua, domenica 12 aprile 2020 a Fondi, comune della provincia di Latina nel Lazio. Un uomo di 39 anni di nazionalità indiana, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, ha picchiato per l’ennesima volta la moglie. Nei confronti dell’uomo era stata già disposta la misura dell’allontanamento dalla casa familiare. Il 39enne aveva anche il divieto di avvicinamento alla moglie. Non era infatti la prima volta che manifestava comportamenti violenti e minacciosi nei suoi confronti.

Nella giornata di Pasqua il 39enne ha ignorato i divieti e si è recato a casa della moglie e l’ha picchiata. A chiamare le forze dell’ordine sono stati probabilmente i vicini casa della vittima dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dal suo appartamento. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione. Giunti sul posto, a Fondi, gli agenti hanno trovato l’uomo a casa della moglie, la stava picchiando al volto.

I carabinieri, dopo aver bloccato l’uomo, lo hanno accompagnato in caserma. Il 39enne è stato arrestato con le gravi accuse di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia continuati. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Latina. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal marito orco.