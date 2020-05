Melzo, picchia la moglie davanti ai figli minorenni: 38enne in manette

La violenta vicenda si è svolta intorno alle 21 di sabato 9 maggio 2020 a Melzo, comune della città di Milano. Dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 38 anni di origine egiziana ha picchiato per l’ennesima volta la moglie. Ad assistere all’episodio di violenza domestica anche i tre figli minorenni della coppia. La vittima è una giovane donna di 28 anni, costretta a subire da tempo i maltrattamenti del marito violento.

L’aggressione è avvenuta all’interno di un appartamento situato in via De Amicis a Melzo. Preoccupata dalle urla e dalle richieste di aiuto della vittima, è stata una vicina di casa della coppia ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 38enne in evidente stato di agitazione e lo hanno subito bloccato.

Ai carabinieri la 28enne ha confessato che non era la prima volta che il marito violento la picchiava, i maltrattamenti andavano infatti avanti da anni. In seguito alla confessione della moglie, il 38enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. La vittima si è rifiutata di ricevere le cure mediche necessarie dopo le percosse subite dal marito, è stata però indirizzata in un centro antiviolenza locale.