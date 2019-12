Melzo, 37enne ubriaco aggredisce la compagna a Natale: arrestato

È successo nel pomeriggio di ieri 25 dicembre a Melzo, comune della città di Milano. Un uomo ubriaco di 39 anni nel pomeriggio di Natale ha aggredito la compagna di 37 anni in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi. Mentre i due litigavano in modo alquanto animato, l’uomo ha colpito la compagna con un pugno al viso.

La vittima ha approfittato di un momento di distrazione del compagno per chiamare le forze dell’ordine. In seguito alla richiesta di aiuto della 37enne, immediato è stato l’intervento dei carabinieri della stazione di Melzo sul luogo della violenta vicenda. Giunti sul posto gli agenti hanno cercato di bloccare l’uomo, lui però si è però scagliato anche contro di loro insultandoli e minacciandoli pesantemente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della stazione di Gorgonzola, con molta fatica sono riusciti a bloccare l’uomo.

Il 39enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima. La 37enne è stata invece portata all’ospedale di Melzo per ricevere le cure necessarie a seguito dell’aggressione. I medici, dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di 15 giorni.