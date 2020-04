Torino, picchia la moglie dopo una lite: lei chiama il 112 e lo fa arrestare

La violenta vicenda si è svolta nella giornata di lunedì 30 marzo 2020 a Torino, all’interno di un appartamento situato in via Piossasco. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi, un uomo di 34 anni si è lasciato travolgere da un momento d’ira e si è scagliato violentemente contro la moglie. La vittima è una donna peruviana di 27 anni.

Mentre i due litigavano l’uomo ha iniziato a strattonarla con violenza, fino a farla cadere a terra. Stanca di subire i comportamenti violenti e vessatori del marito violento, la 27enne ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine a quello che per lei era diventato ormai il suo incubo. In seguito alla richiesta di aiuto, i carabinieri si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione avvenuta a Torino. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo ancora agitato, la vittima era invece in preda alla paura.

La 27enne ha denunciato il marito violento ma si è rifiutata di andare in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa dell’aggressione subita. Intanto, i carabinieri hanno arrestato il 34enne con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere minacciata e maltrattata dal marito.