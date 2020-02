Caserta, viola divieto di allontanamento e perseguita l’ex moglie: arrestato

La violenta vicenda si è svolta a Marcianise, in provincia di Caserta. Un uomo violento di 29 anni da tempo picchiava e minacciava la moglie, il più delle volte mentre era ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le violenze domestiche avvenivano anche davanti ai tre figli della coppia, tutti minorenni. In più occasioni la donna è finita anche al pronto soccorso a causa delle percosse.

Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento, la donna aveva trovato il coraggio di mettere fine al loro matrimonio e di rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine al suo incubo. Dopo la denuncia, il Gip aveva emesso nei confronti del 29enne l’ordine di allontanamento dalla casa familiare, un appartamento situato in provincia di Caserta. Un provvedimento che lui non ha mai rispettato. L’uomo continuava a perseguitare e minacciare l’ex moglie, facendola vivere nel terrore. Una sera ha beccato la donna in compagnia di un altro uomo, su tutte le furie e in preda ad un attacco di gelosia ha spaccato il parabrezza dell’auto del tipo che era insieme alla sua ex moglie.

Dopo l’ennesima denuncia nei confronti dell’ex marito da parte della donna, la Procura ha ottenuto la carcerazione preventiva per il 29enne. Questo sembra essere infatti l’unico modo per evitare che l’uomo continui a perseguitare e maltrattare l’ex moglie. L’uomo è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia, per lui si sono aperte le porte del carcere.