Genova, schiaffi e pugni alla moglie dopo una lite: arrestato 42enne

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata per anni dal marito violento tra le mura domestiche, un appartamento situato a Genova. L’ennesimo litigio tra i due è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 22 giugno 2020. L’uomo, un 42enne di origini rumene, dopo essere rientrato a casa completamente ubriaco si è scagliato contro la moglie. Il motivo? Voleva mangiare pesce a cena ma la donna aveva cucinato altro. In preda alla furia ha iniziato a colpire la moglie con schiaffi e pugni.

Ad assistere alla scena di violenza anche il figlio piccolo della coppia, la donna in preda alla paura si è chiusa in un’altra stanza per proteggere il figlio e se stessa dalla furia dell’uomo. Il marito ha però rotto la porta a vetro, voleva continuare a picchiarla, lei è rimasta ferita a causa delle schegge di vetro. Approfittando di un momento di distrazione del marito, la vittima insieme al figlio è scappata di casa e si è rifugiata da un vicino, da lì ha allarmato le forze dell’ordine.

Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta ieri sera a Genova. Agli agenti la donna ha confessato che i maltrattamenti andavano avanti da anni, vivere con il marito violento era diventato un incubo. Anche i vicini di casa della coppia hanno confermato che li sentivano spesso litigare in modo alquanto animato. Il 42enne è stato arrestato dai poliziotti con l’accusa di lesioni aggravate.