Genova, calci e pugni alla suocera davanti a moglie e figli: 36enne arrestato

L’aggressione si è svolta intorno alle 16 di ieri pomeriggio, mercoledì 25 marzo 2020 a Pra’, un quartiere di Genova. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche, un uomo di 36 anni di origine romena si è scagliato con violenza contro la suocera, una donna di 60 anni. L’uomo ha iniziato a colpire la suocera con calci e pugni davanti alla moglie e ai figli minorenni. Ha continuato a picchiarla anche quando era a terra e ferita.

Dopo aver ricevuta una segnalazione di una violenta lite in famiglia, i poliziotti si sono precipitati sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri a Genova. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 36enne in prede alla furia, stava ancora picchiando la suocera. La moglie e i figli dell’uomo erano terrorizzati a causa dell’aggressione. Alla vista della polizia l’uomo non si è affatto calmato, al contrario si è scagliato anche contro gli agenti. Li ha colpiti e minacciati, poco dopo però loro sono riusciti a bloccarlo.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, la 60enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, i medici le hanno riscontrato diverse ferite alla testa. Intanto, il 36enne è stato arrestato dai poliziotti con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. In seguito all’arresto per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Marassi.