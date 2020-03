Torino, lancia un bicchiere alla moglie e la ferisce: la figlia lo fa arrestare

L’episodio di violenza domestica è successo pochi giorni fa a Vanchiglia, un noto quartiere di Torino. In seguito all’ennesima lite violenta scoppiata per futili motivi all’interno del loro appartamento, un uomo di 58 anni di origine marocchina si è scagliato con violenza contro la moglie. Mentre i due litigavano l’uomo ha lanciato un bicchiere alla moglie, lei per cercare di schivarlo si è ferita ad una mano.

Ad assistere alla violenta aggressione anche la figlia della coppia, in preda alla paura la ragazza ha allarmato le forze dell’ordine per mettere fine al violento litigio tra i suoi genitori. In seguito alla richiesta di aiuto della ragazza, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda avvenuta pochi giorni fa nel quartiere Vanchiglia di Torino. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato la vittima spaventata e in lacrime, con una mano ferita. Agli agenti la donna ha raccontato di essersi ferita dopo che il marito le ha lanciato un bicchiere.

Non era la prima volta che il 58enne manifestava comportamenti violenti nei confronti della moglie, mentre i due litigavano spesso la umiliava e insultava. In più occasioni le violenze verbali si erano trasformate poi in violenze fisiche. I poliziotti hanno quindi arrestato il 58enne con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima potrà tornare a vivere serenamente la sua vita insieme alla figlia, senza avere più paura di essere insultata e picchiata dal marito violento.