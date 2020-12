Catania, picchia ancora la moglie ma questa volta lo denuncia: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da anni dal marito violento, i fatti si sono svolti ad Adrano, comune della città di Catania in Sicilia. In seguito all’ennesimo litigio scoppiato per motivi legati alla gelosia, l’uomo si è scagliato ancora una volta contro la moglie con molta violenza. L’ha picchiata e minacciata, era completamente ubriaco.

Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento, in molte occasioni anche davanti ai loro quattro figli, la donna ha finalmente trovato il coraggio di recarsi in caserma per denunciarlo. Non molto tempo fa gli agenti erano già intervenuti durante una violenta lite scoppiata tra marito e moglie all’interno del loro appartamento in provincia di Catania, ad Adrano. In quell’occasione tra loro era scoppiata una lite furiosa. I carabinieri avevano evitato che la situazione finisse in tragedia. Ai poliziotti la donna ha confessato che l’uomo la picchiava e maltrattava spesso, soprattutto quando tornava a casa ubriaco.

Dopo aver svolto le dovute indagini e aver accertato i ripetuti maltrattamenti dell’uomo ai danni della moglie, i poliziotti lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. La donna insieme ai quattro figli e la madre che viveva in casa con loro hanno trovato ospitalità in una casa famiglia che accoglie le donne vittime di violenza. Potranno finalmente smettere di vivere nel terrore a causa del violento atteggiamento dell’uomo.