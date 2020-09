Catania, aggredisce l’ex compagna dopo una lite: denunciato 53enne

La violenta vicenda si è svolta la notte scorsa a Catania. Un uomo di 53 anni in preda alla furia si è scagliato con violenza contro l’ex compagna in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche a causa dell’atteggiamento del figlio maggiorenne. Mentre litigavano l’uomo ha strattonato l’ex compagna e ha tentato di colpirla con un pugno. Non appena si è accorto che la donna stava riprendendo tutto con il cellulare glielo ha tolto dalle mani e lo ha gettato a terra rompendolo.

Intanto, la donna ha approfittato di un momento di distrazione dell’ex compagno per scappare in strada e allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla richiesta di aiuto della vittima, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta la scorsa notte a Catania. La donna è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite dall’ex compagno. A causa delle contusioni riportate i medici dopo averla medicata l’hanno dimessa con una prognosi di 7 giorni. Ai poliziotti ha confessato che non era la prima volta che l’uomo manifestava simili comportamenti violenti nei suoi confronti. Negli ultimi anni più volte l’ha maltrattata, insultata e picchiata. Il 53enne è stato denunciato.