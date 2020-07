Adrano, perseguita e minaccia ex moglie: 29enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una giovane donna perseguitata e minacciata dall’ex marito, è successo ad Adrano in provincia di Catania. Per anni l’uomo di 29 anni ha fatto vivere l’ormai ex moglie con l’ansia e la paura. Lui controllava ogni suo spostamento quando incontrava amici o familiari. Spesso la minacciava anche di morte.

Per anni la vittima ha subito le vessazioni del marito, ha poi trovato il coraggio di mettere fine al loro matrimonio per ricominciare a vivere la sua vita in modo sereno e tranquillo. Nonostante la separazione la donna non ha ritrovato la serenità che sognava, il 29enne non riusciva infatti ad accettare la fine del loro matrimonio. L’uomo non sopportava di non poterla più controllare ed è per questo che ha iniziato a perseguitarla, pedinava non solo lei ma anche chi le stava intorno. Oltre ai pedinamenti tante sono state le scenate di gelosia, le mandava anche messaggi intimidatori.

La vittima, stanca di continuare a vivere con l’ansia e la paura, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine al comportamento minaccioso e persecutorio dell’ex marito. La polizia di Adrano, dopo aver svolto le dovute indagini, ha arrestato il 29enne con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell’ex moglie.