La violenta vicenda si è svolta nella giornata di ieri, lunedì 25 luglio 2022 a Milano, all’interno di un appartamento situato in zona Mecenate. Un uomo di 41 anni ha minacciato con un coltello l’anziana nonna di 92 anni, il motivo? Pretendeva da lei dei soldi, con esattezza con una somma di denaro pari a 40 euro.

Da tempo l’uomo faceva vivere con l’ansia e il terrore i suoi familiari, li minacciava e aggrediva per convincerli a dargli i soldi che chiedeva. Dalle indagini è emerso che soffre di disturbi psichici, aggravati dall’abuso di droghe e alcol. Fino ad ora la sua famiglia non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo, nell’ultimo periodo però il suo comportamento era sempre più violento. Ieri ha addirittura puntato un coltello contro la nonna per estorcerle l’ennesima somma di denaro, una violenta minaccia che ha spaventato tutti tra le mura domestiche.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la violenta vicenda ieri a Milano. Intorno alle 12 i poliziotti sono arrivati sul posto, dopo aver bloccato il 41enne lo hanno arrestato con le gravi accuse di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

