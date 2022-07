Dramma nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 luglio 2022 a Cantello, un comune in provincia di Varese che confina con la Svizzera. Intorno alle 18:15 il 56enne Stefano Solazzo con l’inganno ha dato appuntamento al compagno della sua ex, il 48enne Daniele Morello. Tra i due è presto scoppiata una lite, in preda alla rabbia Solazzo lo ha ucciso a colpi di pistola nei boschi di Cantello.

Dopo averlo ucciso il 56enne ha lasciato il cadavere del suo rivale in amore all’imbocco della Valsorda, sul ciglio della strada. In seguito al suo insano gesto si è recato nel luogo in cui lavora l’ex compagna, alle terme di Stabio. L’uomo ha sparato anche a lei e si è dato alla fuga, probabilmente convinto che l’avesse uccisa. Fortunatamente la donna non è morta, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Ha perso molto sangue e ha riportato una grave ferita d’arma da fuoco, ma non è in pericolo di vita.

Intorno alle 19 Stefano Solazzo si è poi tolto la vita sparandosi con la stessa arma usata per uccidere il compagno della sua ex e per ferire la donna. Per le forze dell’ordine non è stato difficile collegare i tre tragici eventi, gli agenti continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda e capire se il 59enne avesse un regolare porto d’armi.

