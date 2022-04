Favara: 52enne spara alla madre poi si toglie la vita con la stessa arma

La drammatica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Favara, comune in provincia di Agrigento. Un uomo di 52 anni per ragioni ancora sconosciute ha ucciso la madre di 83 anni e subito dopo si è tolto la vita. All’inizio si pensava che l’anziana donna fosse morta a causa di un infarto dopo aver scoperto che il figlio era morto. Le dovute indagini hanno però accertato che ad ucciderla è stato il figlio prima di suicidarsi.

Sul cadavere della donna è stato trovato un foro di entrata e di uscita sul petto, il figlio le ha sparato con una pistola che deteneva illegalmente. L’uomo ha poi rivolto la stessa arma contro di sé e si è tolto la vita. Sembra che avesse premeditato l’omicidio-suicidio dal momento che si era procurato una pistola con matricola abrasa. Le vittime sono Angelo Maria e Antonia Volpe, al momento non è noto il motivo che abbia spinto l’uomo a compiere gesti così estremi.

A trovare i loro cadaveri all’interno del loro appartamento sono stati l’altro figlio e il fratello. In seguito alla drammatica scoperta i due hanno subito allarmato le forze dell’ordine, per i familiari purtroppo non c’era ormai più nulla da fare.

