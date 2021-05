Bologna, donna uccisa e fatta a pezzi: il fidanzato trovato impiccato

Macabra scoperta nella giornata di ieri, domenica 2 maggio 2021 a Bologna, il corpo di una donna è stato ritrovato all’interno di un cassonetto dell’immondizia. Poco dopo anche il fidanzato della vittima è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Stando alle prime ipotesi si sarebbe trattato di omicidio-suicidio, lui dopo aver ucciso la fidanzata e averla fatta a pezzi l’avrebbe gettata nel cassonetto dopodiché è tornato a casa e si è impiccato.

La ragazza non era tornata a casa la notte precedente, le sue coinquiline in preda alla preoccupazione hanno deciso di allarmare le forze dell’ordine. La vittima è Emma Pezemo, una donna di 31 anni originaria del Camerun. A Bologna studiava per diventare operatrice socio sanitaria. Era fidanzata con un suo connazionale di 43 anni, Jacques Honorè Ngouenet. È emerso che l’uomo a causa di alcuni problemi psichiatrici era in cura da uno specialista.

Sabato i due avevano trascorso insieme la giornata, quando la 31enne non è rientrata a casa le sue coinquiline hanno chiamato il fidanzato per avere sue notizie. L’uomo ha detto loro di essere anche lui preoccupato perché non sapeva dove fosse. In seguito alla segnalazione la Polizia si è subito recata a casa del 43enne, lo hanno però trovato impiccato, per lui non c’era ormai più nulla da fare. Poco dopo alcuni passanti hanno segnalato tracce di sangue su un cassonetto, quando gli agenti si sono recati sul posto si sono trovati davanti ad una tragica scoperta. Il corpo di Emma Pezemo era stato fatto a pezzi, forse con una grossa mannaia o un’ascia.

Un biglietto lasciato dall’uomo prima di togliersi la vita lascia pensare che sia stato lui ad uccidere la fidanzata per poi suicidarsi. Frasi scritte in francese in modo molto confuso. Gli inquirenti sono convinti che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Le indagini però continuano per chiarire con esattezza come si sia svolta la macabra vicenda.

