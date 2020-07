Torpignattara: 58enne spara e uccide la madre, poi si toglie la vita

Dramma nel pomeriggio di ieri 9 luglio 2020 a Torpignattara, nota zona di Roma. Madre e filio sono stati trovati morti all’interno del loro appartamento in via Giuseppe Cei 5, entrambi morti a causa di un colpo di pistola. Stando alle prime informazioni sul caso, si tratta di un omicidio-suicidio, la donna aveva 78 anni, il figlio invece ne aveva 58.

Da alcuni giorni i vicini di casa non aveva loro notizie. Preoccupati hanno deciso di allarmare le forze dell’ordine intorno alle 16 di ieri pomeriggio. In seguito alla segnalazione i carabinieri si sono recati sul luogo della tragedia avvenuta pochi giorni fa nella zona Torpignattara di Roma, per vedere se madre e figlio stessero bene. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato la 78enne senza vita, morta a causa di un colpo di arma da fuoco. Poco distante dalla donna c’era anche il corpo senza vita del figlio, anche lui morto per un colpo di pistola. Il 58enne tra le mani aveva la pistola usata per uccidere la madre e per suicidarsi.

La dinamica della vicenda sembra essere chiara, l’uomo ha sparato e ucciso la madre e subito dopo si è tolto la vita con la stessa pistola. I carabinieri continuano però ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda e per scoprire il motivo che abbia spinto il 58enne a compiere gesti così estremi.