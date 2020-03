Dramma a Roma, accoltella la madre e la decapita: 20enne arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2020 nella zona Laurentino di Roma, all’interno di un appartamento situato in via James Joyce. In seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche, un ragazzo di 20 anni ha preso un coltello da cucina e ha aggredito con violenza la madre, una donna di 46 anni.

È successo poco dopo la mezzanotte, il 20enne su tutte le furie ha colpito la madre con diverse coltellate, prima al torace e poi al collo. Ad assistere alla terribile vicenda anche la sorella dell’aggressore, la ragazza ha provato a fermarlo ma ha rischiato di essere colpita anche lei dalla sua furia. In preda alla paura si è recata dai vicini di casa e ha chiamato le forze dell’ordine. Intanto, la lite tra madre e figlio non si è placata, il ragazzo ha colpito ripetutamente la madre al collo fino a staccarle la testa.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della tragica vicenda avvenuta nella notte a Roma, nella zona Laurentino. Dopo l’omicidio il ragazzo si era chiuso in casa, per entrare gli agenti hanno dovuto forzare la porta. Giunti all’interno dell’appartamento i carabinieri hanno trovato il corpo della donna privo di vita e con la testa decapitata. Il 20enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio.