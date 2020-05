Serramanna, uccide la moglie poi tenta il suicidio: 57enne in fin di vita

La drammatica vicenda si è svolta a Serramanna, comune in provincia della Sardegna. Per ragioni ancora da chiarire un uomo di 57 anni, Giovanni Murtas, si è scagliato con estrema violenza contro la moglie 51enne. La vittima è Marisa Pireddu, conosciuta in paese come una donna sempre gentile e buona. Il marito in preda alla furia l’ha colpita con diverse coltellate che non le hanno lasciato scampo.

Dopo il suo insano gesto nei confronti della moglie, il 57enne ha tentato di togliersi la vita con una coltellata al torace. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato il fratello dell’uomo che vive nella casa a fianco della coppia. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza sul luogo della tragedia avvenuta a Serramanna. Giunti sul posto il personale medico del 118 non ha potuto fare nulla per salvare la vittima, la donna era già morta. I sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della Pireddu.

Il 57enne è stato trovato in fin di vita con un coltello conficcato nel torace. Giovanni Murtas è stato trasportato d’urgenza in ospedale in elisoccorso, dove è stato sottoposto ad una delicata operazione. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate, dopo l’intervento lotta tra la vita e la morte.