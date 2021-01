Dramma a Polesella: uccide il marito a coltellate, poi tenta il suicidio

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri 26 gennaio 2021 a Polesella, in provincia di Rovigo. Una donna di 57 anni, Rosangela Dal Santo, ha tentato di togliersi la vita dopo aver ucciso il marito con diverse coltellate. La vittima è Costantino Biscotto, un uomo di 55 anni. I fatti si sono svolti all’interno della loro abitazione situata in via Mayer.

Stando alle prima informazioni del casa tra i due era scoppiata un furiosa lite nella mattina di ieri, al termine della quale la 57enne avrebbe ucciso il marito con diverse coltellate. Dopo il suo insano gesto la donna ha tentato il suicidio. Nell’auto chiusa in garage aveva collegato il tubo di scappamento con una gomma per l’acqua, dopodiché aveva tappato ogni fessura con degli stracci. Ad accorgersi di ciò che stava accadendo sono stati i vicini di casa della coppia dopo essersi accorti che l’auto era accesa e in folle già da un po’. Preoccupati hanno forzato la porta del garage e hanno trovato la donna chiusa in auto mentre tentava di togliersi la vita. La 57enne dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, le sue condizioni non sono gravi.

In seguito alla vicenda avvenuta ieri a Polesella, immediato è stato l’intervento dei carabinieri. Giunti all’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato il corpo senza vita del 55enne, per Costantino Biscotto non c’è stato nulla da fare. Sul corpo della donna sono state trovate alcune feriti non riconducibili al tentativo di suicidio, è quindi probabile che prima di uccidere il marito ci sia stata una colluttazione tra loro.