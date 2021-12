Erice, 37enne ucciso con calci e pugni: trovato morto in casa

Salvatore Martino, un uomo di 37 anni, è stato trovato morto all’interno del suo appartamento ad Erice, nel Trapanese. Da tempo l’uomo viveva in condizioni pessime di indigenza e precarietà. In passato aveva anche avuto problemi di tossicodipendenza ed era noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. Era stato arrestato per spaccio di sostate stupefacenti. A trovare il cadavere della vittima nella sua abitazione sono stati i carabinieri.

Stando alle prime informazioni sul caso, il 37enne sarebbe stato picchiato a morte. A quanto pare ad ucciderlo sarebbero stati violenti calci e pugni. Sul luogo della vicenda avvenuta ad Erice anche il medico legale e gli investigatori per i dovuti rilievi del caso. Non appena è stato ritrovato il corpo di Salvatore Martino non era riconoscibile. I suoi aggressori lo hanno ucciso con un’inaudita violenza. Le indagini continuano per cercare di chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti e per individuare i responsabili del brutale omicidio.

Il cellulare della vittima è stato sequestrato dai carabinieri al fine di esaminarlo ed individuare elementi utili per le indagini. Verrà inoltre effettuato l’esame autoptico sul corpo del 37enne per chiarire con esattezza la causa del suo decesso.

LEGGI ANCHE -> Claudio Mereu uccide la moglie poi tenta il suicidio: muore dopo giorni di agonia