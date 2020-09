Bitetto, uccide il fidanzato dell’ex e ferisce lei e il padre: 26enne arrestato

Drammatica vicenda a Bitetto, comune della città di Bari, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre 2020. Un ragazzo di 26 anni in preda alla furia si è presentato a casa del nuovo fidanzato della sua ex compagna, Nicola Brescia. Tra loro è subito scoppiata una violenta lite. Il ragazzo ha colpito non solo la vittima, ma anche il padre di 50 anni, Angelo Brescia, e la sua ex compagna di 22 anni.

Stando alle prime informazioni del caso, il 26enne non riusciva ad accettare la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzata, con la quale condivide due figli di 4 e 7 anni. Al termine della lite ha colpito con diverse coltellate il nuovo fidanzato della 22enne, tutto davanti agli occhi del figlio di 4 anni, la figlia era a casa dei nonni. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della drammatica vicenda avvenuta a Bitetto. I soccorsi per Nicola si sono rivelati inutili, le mortali ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Il giovane 26enne ha perso la vita.

Meno gravi si sono rivelate le ferite riportate dal padre della vittima e dall’ex fidanzata dell’aggressore, entrambi sono stati ricoverati in ospedale ma non sembrano essere in pericolo di vita. I carabinieri si sono precipitati a casa dell’assassino e lo hanno subito bloccato. Il 26enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio e portato in carcere.