Roma, tenta di strozzare l’ex dopo una lite in strada: arrestato 32enne

La violenta vicenda si è svolta a Roma, dopo aver incontrato la sua ex fidanzata per strada un uomo di 32 anni l’ha insultata pesantemente e ha minacciato di morte sia lei che il figlio. La donna era da sola in quel momento, fortunatamente il figlio non era con lei. Dopo averla aggredita verbalmente, l’uomo l’ha anche aggredita fisicamente. Ha tentato di strozzarla con un collare per cani.

L’uomo le ha stretto forte al collo il collare impedendole di respirare, la vittima non è riuscita in alcun modo a difendersi. Fortunatamente alcuni passanti si sono accorti di ciò che stava succedendo e hanno bloccato l’uomo per difenderla. Trovandosi in zona una pattuglia della Polizia ha notato che alcuni uomini tenevano fermo un altro uomo e si sono avvicinati. Agli agenti la vittima ha raccontato che poco prima l’ex fidanzato aveva provato a strangolarla. I due erano stati insieme circa un anno, lo scorso giungo lei ha messo fine alla loro relazione a causa della dipendenza dell’uomo dagli stupefacenti. La donna ha riportato un grosso livido sul collo a causa dell’aggressione dell’ex fidanzato.

La spaventosa vicenda poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, fortunatamente l’uomo è stato bloccato in tempo, avrebbe potuto uccidere davvero l’ex fidanzata. La vittima ha rifiutato le cure mediche e non ha voluto denunciare l’ex fidanzato. Il 32enne è stato comunque arrestato dopo ciò che ha fatto all’ex fidanzata.