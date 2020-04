Roma, picchiata dal compagno ubriaco: lo fa arrestare dopo anni di botte

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata da anni dal compagno orco. I litigi e le aggressioni per motivi banali avvenivano all’interno del loro appartamento situato a Tor Bella Monaca, nota frazione di Roma. L’ultimo episodio di violenza domestica si è verificato martedì 14 aprile. L’uomo completamente ubriaco ha sfogato la sua rabbia contro la compagna e l’ha picchiata per l’ennesima volta.

Stanca di subire i maltrattamenti e le minacce del marito violento, la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al suo incubo. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta nella frazione di Roma. Agli agenti la vittima ha raccontato che l’uomo l’aveva maltrattata e picchiata per l’ennesima volta. Ha poi confessato che i maltrattamenti andavano avanti da circa due anni. La donna è stata poi trasportata all’ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse del compagno, un uomo di 46 anni.

I medici, dopo aver visitato la vittima le hanno riscontrato ecchimosi al volto ed escoriazioni alle braccia. Dopo averla medicata l’hanno dimessa con una prognosi di dieci giorni. Intanto, il 46enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Roma Regina Coeli.