Roma, 21enne aggredito con un collo di bottiglia: è in pericolo di vita

L’aggressione è avvenuta intorno alle 17:30 di ieri 22 marzo 2020 a Piana del Sole, una frazione di Roma. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi, un ragazzo romeno di 31 anni ha aggredito con violenza un suo connazionale di 21 anni con un collo di bottiglia. La violenta vicenda si è svolta sotto casa della vittima, in via Castagnito.

Dopo aver visto il 21enne con il volto pieno di sangue, alcuni suoi familiari hanno allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione, la polizia si è precipitata sul luogo dell’aggressione avvenuta nella frazione di Roma, a Piana del Sole. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118. I poliziotti hanno subito rintracciato l’aggressore, l’uomo stava entrando nel suo appartamento, tra le mani aveva ancora il collo di bottiglia ricoperto di sangue. Gli agenti hanno arrestato il 31enne con la grave accusa di tentato omicidio.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, la vittima ha perso conoscenza, le sue condizioni di salute sono apparse gravi sin da subito. Il 21enne è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. I medici hanno estratto da una profonda ferita al collo della vittima diversi frammenti di vetro. Le condizioni del ragazzo sono gravi, al momento è ancora in pericolo di vita.