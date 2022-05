Roma, picchia e tenta di strangolare la compagna: 53enne in manette

La brutale aggressione è avvenuta nella mattinata di ieri, martedì 17 maggio 2022 a Roma, all’interno di un’abitazione situata nel quartiere Don Bosco in via Calpurnio Pisone. In seguito ad una violenta lite scoppiata tra conviventi tra le mura domestiche un uomo di 53 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, sua coetanea.

Dopo averla picchiata l’ha più volte colpita con un posacenere, ha anche tentato di strangolarla mentre era sul letto. A chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine è stata la madre dell’uomo. La donna giunta all’interno dell’abitazione ha trovato la nuora svenuta e il figlio con le mani ancora insanguinate. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’arrivo del personale medico del 118 e della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta ieri mattina a Roma.

In condizioni gravi la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Vannini. Ha riportato un trauma cranico e una grave ferita all’occhio, rischia infatti di perdere la vista, la sua prognosi al momento è riservata. Il 53enne è stato invece arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e il movente che ha spinto l’uomo ad aggredire con così tanta violenza la compagna.

