Napoli, accoltella l’ex dopo una lite: 33enne arrestata

La violenta aggressione si è svolta nella giornata di ieri, lunedì 8 maggio 2023 a Napoli. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche una donna di 33 anni in preda alla furia si è scagliata con violenza contro l’ex compagno. Lo ha ferito ad una gamba con una coltellata. In seguito al suo gesto si è recata di sua spontanea volontà presso gli uffici del Commissariato San Giovanni- Barra.

Alle forze dell’ordine la donna ha raccontato di aver ferito l’ex con un coltello da cucina. In seguito alla confessione della 33enne i poliziotti si sono precipitati sul posto, un’abitazione situata a Napoli, dove hanno trovato diverse tracce di sangue all’interno dell’appartamento. Nel lavabo c’era ancora il coltello utilizzato durante l’aggressione, la lama dell’arma è lunga circa 10 cm. Appreso che l’uomo era stato portato all’ospedale del Mare per ricevere le cure necessarie si sono recati lì.

Agli agenti la vittima ha confermato di essere stato aggredito dall’ex compagna con una coltellata alla gamba dopo una lite scoppiata per banali motivi. La 33enne è stata fermata dalla Polizia ed è accusata del reato di tentato omicidio, fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE -> Torremaggiore, uccide la figlia 16enne e un 51enne: arrestato 45enne