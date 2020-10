Segrate, accoltella l’amante della moglie: 51enni in manette

La violenta aggressione si è svolta martedì pomeriggio intorno alle 15 a Segrate, un 51enne ha inseguito e aggredito un uomo di 47 anni. Il motivo? L’aggressore aveva scoperto che l’uomo per due anni era stato l’amante di sua moglie. Quando quest’ultimo ha provato a contattare ancora una volta la moglie dell’uomo lui è andato fuori di sé dalla rabbia e ha pensato di dargli una lezione.

Il 51enne su tutte le furie ha inseguito l’amante della moglie con la sua auto, stava andando a prendere la figlia a scuola. Non appena è riuscito a farlo fermare lo ha obbligato a scendere dall’auto e lo ha preso a pungi. In preda alla gelosia e alla rabbia lo ha poi colpito con due fendenti al collo ed è scappato. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 sul luogo della vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Segrate. La vittima è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma non è in pericolo di vita. Con le coltellate l’aggressore ha rischiato di recidergli la giugulare e la carotide, ma fortunatamente c’è solo andato vicino.

Intanto, i carabinieri dopo che l’uomo si è dato alla fuga sono riusciti a trovarlo in poco tempo, si era recato nella sua casa a Cernusco. Il 51enne non ha negato di aver accoltellato l’amante della moglie, ha infatti ammesso di averlo aggredito e quasi ucciso. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio, dopodiché è stato portato nel carcere di San Vittore.